Ученый о том, чем питаться с целью сохранить молодость кожи

Эксперт говорит, что низкобелковые продукты уменьшают выработку гормона роста, ускоряющего старение организма.

Ученый рекомендует обратить внимание на орехи и разные семена.

Взамен этого специалист посоветовал, чтобы люди питались огромным количеством фруктов и овощей, поскольку они снимают воспалительные процессы, максимально защищая клетки в процессе старения.

Чтобы сохранить молодость кожи, человеку желательно отказаться от говядины и баранины. Это мнение принадлежит ученому из Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла.

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