Стратегия развития бизнеса в интернете

Если вы только планируете создавать личный бренд, то первое, с чем вам предстоит столкнутся – это собственная стратегия развития бизнеса с нуля. Вернее – ее создание. Для этого стоит определить четкие границы того, чем вы будете заниматься.

Первые шаги

Первым делом – ваши цели. Сколько вы хотите заработать, за какой период, сколько товара вы хотите продать. Исходя из этого, выделить свою целевую аудиторию, на которую вы будете ориентироваться. Этот показатель очень важен, с ним будет непосредственно коммуницировать ваш бренд. Далее – нужно определить основные ценности вашего бизнеса. Это тот посыл, с которым вы идете к клиенту. Ваши идеи, которые отличают вас от других. То, что не связанно с деньгами, но то, на чем будет строиться ваша репутация. Например, среди ценностей «McDonald`s» - помощь детям.

Когда все основы заложены - можно запускать механизм, который ускорит развитие электронного бизнеса.

Продвижение в интернете

Кроме того, чтобы зарегистрироваться в соцсетях (SMM здесь – это основа основ), вам нужно также создание сайта. Сайт – это проводник для вашего клиента в ваш бизнес. Допустим, вы планируете стратегию, охватывающую развитие бизнеса в сфере услуг – вашей кофейни. У вас есть конкретные особенности, которые отличают вас от конкурентов: кофе иностранных обжарщиков. К ним вы предлагаете десерты собственного приготовления.

Обо всем этом вам обязательно стоит указать на своем сайте. Как и карту с подробным описанием расположения вашей кофейни, ссылки на соцсети и другие контактные данные. Можно добавить мультимедийные данные, по типу кнопки «Забронировать столик» или «Доставка еды».

Поисковое продвижение сайта

Современный мир идеально подготовлен, чтобы встретить вас и ваш бизнес, как говорится, «с распростертыми объятиями». Чтобы ваш сайт легче было найти при поиске:

Укажите ваше геолокацию (тогда он будет показываться людям неподалеку);

Используете ключевые слова в вашем тексте (это сочетания слов с самым популярным запросом в поисковике; в случае с кофейней это может быть «кофейня рядом», «кофейни киева», «качественное зерно киев кофейни» и тому подобное);

Используйте рекламу.

Но с этого только начинается поисковое продвижение сайта. Чтобы вывести свой веб-сайт в топ выдачи, советуем обратиться к профессионалам.

Приложение

При выходе на более широкий рынок вам не обойтись без приложения для смартфонов. Чтобы вы понимали важность этого инструмента, приведем в пример некоторые цифры. По самым последним данным стационарным интернетом пользуется 4 миллиарда населения планеты. Доступ к сети через мобильные устройства получают 5 миллиардов.

Если в ваши планы входит развитие электронного бизнеса, и вы имеете все предпосылки для этого – тогда вам понадобится разработка приложений под android и iOS. Скачав подобное приложение, ваш клиент сможет в два-три клика заказать нужную продукцию из вашего интернет-магазина, выложить свой отзыв или скачать последний рецепт веганского пирога. Сейчас ассортимент разного рода приложений настолько широкий, что они могут стать незаменимым помощником в течении всего дня.

Начиная утро с приложением для йоги, вы готовите обед по рецептам из приложения известного повара с его особенными рецептами, а вечером пробежите под официальное приложение спортивного бренда, которое будет измерять ваш пульс и дистанцию. Приложения хорошо подходят не только для крупных брендов, но упрощают развитие малого бизнеса. Так что дерзайте – и у вас все получится!