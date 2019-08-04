США стремятся разместить ракеты средней дальности в Азии, поскольку она отказывается от Договора о РСМД

«Да, я бы хотел», - ответил Эспер журналистам во время поездки в Австралию, когда его спросили, рассматривает ли он вопрос о развертывании обычных ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Глава Пентагона заявил, что США хотели бы использовать «возможности раньше, насколько это возможно», но отказался предоставить подробные сроки.





Я бы предпочел месяцы ... но такие ситуации, как правило, занимают больше времени, чем вы ожидаете. Это комментарии Эспера. Они были обнародованы после того, как в пятницу США официально вышли из исторического Договора о ядерных вооружениях средней дальности (INF). Напомним, что подписанное в 1987 году во время холодной войны, соглашение запретило все ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км и их пусковые установки.

В последние годы Вашингтон и Москва обвиняют друг друга в тайном нарушении договора. США первоначально приостановили свои обязательства по соглашению в феврале. Россия ответила тем же путем через несколько месяцев.

Марк Эспер, который был утвержден президентом Дональдом Трампом на посту министра обороны на прошлой неделе, заявил, что теперь Вашингтон будет «полностью заниматься» разработкой новых типов наземных ракет, когда страна вышла из Договора о РСМД. Ранее он подчеркивал, что США необходимо построить новые военные базы и усилить «стойкую силу» в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Пекин, неоднократно осуждающий военное положение Вашингтона в регионе, обрушился на США за выход из Договора о РСМД. Американские планы возобновить разработку и развертывание ракет средней дальности "серьезно подорвут глобальный стратегический баланс и стабильность ... и поставят под угрозу мир и безопасность" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил представитель МИД Хуа Чунин.





Текст: Т. Сокот