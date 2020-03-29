О том, что в России впервые получил срок владелец одной из пиратских сетей онлайн-кинотеатров

Тот получил условно два года. Таково сообщение представителей международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB. Ее эксперты участвовали в расследовании, ранее инициированном правообладателем.



Что касается приговорп, то его вынес Краcногорский городской суд Московской области. Статья была следующая: "нарушение авторских и смежных прав".







