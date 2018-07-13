Кризис с мигрантами разоблачает расколы в популистской коалиции Италии

В общем, нарушен кредит доверия, поэтому и наблюдается тлеющая напряженность в популистском правительстве страны.







Напомним, что на этой неделе «Судно итальянской береговой охраны Diciotti с 67 спасенными мигрантами на борту прибыло в Сицилии в среду вечером, несмотря на то, что правительство страны отказало в разрешении (заходить в порт) частному судну с этим же количеством мигрантов».





Говорят, что мигрантов перевели с итальянского частного судна Vos Thalassa на судно береговой охраны Италии. Дело в том, что они агрессивно себя вели с сотрудниками гражданского судна.





Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра и глава крайне правой партии Лиги, задержал высадку мигрантов на несколько часов, призвав полицию и прокуроров допросить двух африканцев, которые якобы угрожали смертью экипажу торгового судна "Вос Таласса", поскольку они опасались, что их отправят обратно в Ливию.





Президент Италии Серхио Маттарелла вмешался в эту ситуацию.





Господин Сальвини выразил “сожаление и изумление” в связи с вмешательством президента.





Текст: Т. Сокот



