Кризис с мигрантами разоблачает расколы в популистской коалиции Италии
13.07.2018 22:27 / Общество / Прочли: 243 человек
Прибытие лодок-мигрантов из Ливии спровоцировало напряженность между партнерами Италии по коалиции Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини.
В общем, нарушен кредит доверия, поэтому и наблюдается тлеющая напряженность в популистском правительстве страны.
Напомним, что на этой неделе «Судно итальянской береговой охраны Diciotti с 67 спасенными мигрантами на борту прибыло в Сицилии в среду вечером, несмотря на то, что правительство страны отказало в разрешении (заходить в порт) частному судну с этим же количеством мигрантов».
Говорят, что мигрантов перевели с итальянского частного судна Vos Thalassa на судно береговой охраны Италии. Дело в том, что они агрессивно себя вели с сотрудниками гражданского судна.
Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра и глава крайне правой партии Лиги, задержал высадку мигрантов на несколько часов, призвав полицию и прокуроров допросить двух африканцев, которые якобы угрожали смертью экипажу торгового судна "Вос Таласса", поскольку они опасались, что их отправят обратно в Ливию.
Президент Италии Серхио Маттарелла вмешался в эту ситуацию.
Господин Сальвини выразил “сожаление и изумление” в связи с вмешательством президента.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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