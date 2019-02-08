О массовых обысках на предприятиях газовой сферы в Дагестане прокурор

Прокурор утверждает, что следственные действия коснулись практически тысячи компаний.



В своем отчете по итогам работы в 2018 году прокурор республики Денис Попов написал следующее: «В результате принятых прокуратурой республики организационно-практических мер проведены беспрецедентные по своему масштабу обыски на 960 объектах газопотребления». Он заявил, что правоохранительными органами выявлены преступные схемы массовых хищений газа и денежных средств.

Текст заявления Попова носит следующий характер: «В результате принятых прокуратурой республики организационно-практических мер проведены беспрецедентные по своему масштабу обыски на 960 объектах газопотребления».

Напомним, что представители республиканской прокуратуры неоднократно заявляли о фактах необоснованного начисления многочисленным частным потребителям долгов за газ.







Текст: Т. Сокот



