Евросоюз и Италия смогли достичь соглашения по бюджету

Что касается санкционной процедуры в отношении Италии, ее со стороны Евросоюза не должно быть. Эта информация представлена в пресс-релизе Еврокомиссии.



напомним, что 23 октября Еврокомиссия впервые в истории начала требовать от государства-члена ЕС, чтобы ее правительство доработало свой национальный бюджет.

Текст: Т. Сокот



