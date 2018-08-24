Австралийское консульство в Индонезийском городе повысило безопасность после угрозы боевиков убить своих чиновников
24.08.2018 14:32 / Происшествия / Прочли: 454 человек
Консульство Австралии в Индонезийском городе Сурабая усилило меры безопасности в четверг после того, как в одном из постов в социальных сетях призвались боевики "к убийству" своих чиновников.
Департамент иностранных дел страны пересмотрел рекомендации на предмет поездок разного характера, отметив, что австралийские чиновники в Сурабае не будут присутствовать на мероприятии в университете Airlangga по причине из-за повышенных угроз безопасности.
Два источника безопасности в Индонезии, комментируя ситуацию на условиях анонимности, заявили о наличии повышенной угрозы безопасности, непосредственно связанной с публикацией в социальных сетях. В самой публикации есть призыв к индонезийцам, проживающим в провинции Сурабая и Восточная Ява "убить австралийских чиновников".
"Австралия является членом международной коалиции против Исламского Государства, уничтожившего тысячи мусульман. Месть крови мусульман", - говорится в сообщении. Как страна – это источник беспокойства.
Сообщение находилось в приложении Telegram, которое позже распространилось на другие платформы социальных сетей.
Однако, кто бы мог ответить на такое сообщение и кому оно точно принадлежит, еще не известно.
Напомним, что Австралия открыла консульство в Сурабае, втором по величине городе Индонезии, в начале этого месяца. В мае произошла серия терактов смертников в Сурабае. В результате, погибли приблизительно 30 человек, включая нападавших. Исламское государство взяло на себя ответственность за теракты. С тех пор Индонезийская полиция задержала почти 250 подозреваемых боевиков и убила еще 21 человека.
В Индонезии, которая на протяжении почти двух десятилетий борется с насильственной исламистской воинственностью, в настоящее время проходят азиатские игры. Более 100 000 военнослужащих и полицейских обеспечивают безопасность проведения игр. Последние проводятся в столице Джакарте и городе Палембанге, остров Суматра. В социальных сетях нет сообщений, что азиатские игры - - это очередная мишень. Подобных заявлений не делали и представители австралийского консультативного комитета. Невзирая на это, в консультативном заключении говорится, что Австралийское правительство продолжает "получать информацию, указывающую на то, что террористы могут планировать нападения в Индонезии."
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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