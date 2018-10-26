В Турции сообщили о сроках установки российских С-400

Министр говорит, что сей час подбирают персонал, который в начале следующего года должен поехать в Россию с целью прохождения обучения.



напомним, что Москва и Анкара подписали соглашение о покупке ЗРК еще в декабре месяце 2017 года. Исходя из договора, Турция должна купить две батареи С-400. Сторонам удалось договориться о технологическом сотрудничестве в процессе развития производства комплексов в Турции.

Текст: Т. Сокот



