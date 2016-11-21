Турция променяет ЕС на ШОС?
Турецкий лидер заявил, что не исключает возможности вхождения возглавляемого им восточного государства не в Европейский Союз, а в Шанхайский. По мнению президента Эрдогана, страна «не должна зацикливаться на ЕС».
Турция не отбрасывает возможности того, что отдаст предпочтение вхождению в
Шанхайскую организацию сотрудничества вместо вступления в ЕС. Такой вариант
очень даже вероятен в виду отношений, которые в последнее время складываются
между официальной Анкарой и Брюсселем. Ведь, как на днях выразился президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, страна «не должна быть зациклена» на присоединении
к Евросоюзу.
Турецкий глава заявил в воскресенье, 20 ноября, что рассматривает возможность вступления Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
«Турция, в первую очередь, должна чувствовать себя спокойно относительно вопроса о вступлении в ЕС, нам не стоит на нем зацикливаться», – сказал Эрдоган в разговоре с журналистами, которые сопровождали турецкого лидера в поездке в Узбекистан.
Эрдоган предположил, что за такие слова его могут раскритиковать, но он просто выражает свое мнение. В качестве альтернативы ЕС, который не спешит открывать перед турками свои двери, турецкий президент назвал ШОС. «Почему бы Турции не занять место в «Шанхайской пятерке?», – задал он риторический вопрос.
Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его государству было бы «значительно более удобно» работать в составе Шанхайской организации сотрудничества, в виду того, что Европейский Союз уже десятилетия «затягивает процесс» приема страны. Более того, в начале прошлой недели турецкий глава выступил с официальным заявлением, что Анкара подумывает о проведении уже в грядущем 2017 году референдума по вопросу о том, следует ли стране продолжать курс, нацеленный на вступление в ЕС, или вхождение в эту организацию для Турции на данном этапе нецелесообразно.
Напомним, в ШОС входят такие государства, как: Казахстан, КНР, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года была запущена процедура принятия в организацию Индии и Пакистана. Статус наблюдателей в Шанхайской организации сотрудничества имеют Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия.
Текст: Е. Скобелева