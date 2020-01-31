Мали «вербует еще 10 000 солдат»

Насилие продолжает распространяться в Мали, несмотря на присутствие около 20 000 военнослужащих ООН и французских солдат.

Двадцать сотрудников сил безопасности погибли в выходные дни во время нападения на военный лагерь.

В последние месяцы десятки солдат убили боевики-исламисты, связанные с «Аль-Каидой» и группой «Исламское государство».

Бубу Сиссе заявил, что в ближайшие месяцы планируется нанять 10 000 новых солдат. Предполагается, что малийские военные насчитывают около 20 000 человек.

Премьер-министр Мали объявил о планах крупной кампании по призыву военнослужащих для противодействия растущей угрозе со стороны джихадистских группировок.

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