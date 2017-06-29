На юге Приморья археологами найден уникальный могильник эпохи Империи Цзинь
29.06.2017 15:09 / Наука / Прочли: 236 человек
Обратим внимание, что археологам пришлось раскопать площадь более 5 тысяч квадратных метров.
Речь идет об археологах Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Они обнаружили на юге Приморья, Шкотовский район, достаточно уникальное захоронение чжурчжэней, а также большой могильник эпохи Империи Цзинь.
Найдены останки глиняных горшков на которых сохранился необычный орнамент, монеты и иные артефакты. Это сообщение принадлежит пресс-службе ДВФУ.
Ее сообщение носит следующий характер: - "специалисты утверждают, что большой могильник эпохи Империи Цзинь найден в регионе впервые. Памятник датируется XII-XIII веками и уже принес немало интересных артефактов - останки керамики, украшений, наконечники стрел, монеты и другие предметы быта. Среди интересных артефактов - останки нескольких глиняных горшков с необычным орнаментом, черепичные украшения, охотничьи и бронебойные железные наконечники, китайские монеты, выпущенные с 1102 по 1106 годы. После обработки все они пополнят фундаментальную коллекцию музея ДВФУ".
На месте раскопа нашли 27 древних погребений. Большинство из них - круглые каменные объекты с останками сгоревшей древесины. Внутри у них находятся два или три отдельных захоронения. Они сопровождаются украшениями, глиняной посудой, элементами оружия.
В одном из погребений обнаружены останки лошади. Она судя по всему, скорее всего принадлежала умершему. Это мнение ученых. Костные останки здесь отсутствуют. Специалисты предполагают, что именно так чжурчжэни хоронили прах покойников.
Археологами найдена керамика высокого, имперского качества времен рассвета Золотой Империи Цзинь. Обнаружен достаточно интересный фрагмент глазурованной керамики. Эксперты считают, что это, несомненно, достаточно престижный для того времени товар. Дело в том, что подобные вещи на территории Приморья не производились. Их зачастую доставляли из южного Китая.
Сообщение директора Учебно-научного музея Школы гуманитарных наук ДВФУ Александра Попова носит следующий характер: "Древние погребения сопровождаются определенными ритуальными вещами и конструкциями, поэтому мы предполагаем, что здесь хоронили не совсем простых людей, а представителей более высокого статуса. Известно, что недалеко от этого места было большое городище, но оно, к сожалению, уже разрушено. Если провести масштабную разведку, можно найти здесь другие поселения и составить очень интересную карту археологического района".
Эти раскопки проводились на площади более 5 тысяч квадратных метров. Специалисты обратили внимание на то, что средневековый культурный слой залег неглубоко. Он оказался сильно поврежден сельскохозяйственными работами. До этого времени удалось вскрыть лишь верхушку "археологического айсберга". В планах ученых раскопать все, в том числе до "материка". Это так профессионалы называют слой, в котором отсутствуют следы пребывания человека.
Раскопки на юге Приморского края выполняются по заказу корпорации "Газпром". Она проводит газопровод к судостроительному комплексу "Звезда" в Большом Камне. В результате проектирования нитки на ее пути оказалось 17 археологических памятников. Обратим внимание, что 15 из них удалось обойти. Сохранение двух объектов доверили ученым ДВФУ.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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