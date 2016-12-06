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Строительство бассейна. Тонкости и нюансы

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Строительство бассейна. Тонкости и нюансы

06.12.2016 14:57 / Общество / Прочли: 95 человек

Вы решили построить бассейн. Независимо от того, будете ли вы заниматься строительством самостоятельно или прибегнете к помощи специалистов, мы настоятельно рекомендуем вам все тщательно распланировать, рассчитать, и уже потом нанимать рабочих для его возведения.


Планирование

С чего же начать? На первом этапе приготовления необходимо определиться, какой именно конструкции вы хотите отдать предпочтение. Для этого будет нелишним посмотреть в сети фото, определиться со своими пожеланиями и предпочтениями.

Далее подумайте, каким материалам вы хотите отдать предпочтение – будет ли это бетонный наливной или бассейн из композитных материалов? Если в вашем доме проживают дети, необходимо предусмотреть автономную детскую зону, совсем не глубокую. А может быть, у вас в семье есть старики – о них тоже нужно позаботиться еще на стадии проектирования.

Также решите, будет ли бассейн располагаться на улице или в помещении. Если он будет уличным, произведите разведку почвы. Выкопайте яму глубиной больше, чем глубина чаши. Если появляются грунтовые воды, то это значит, что данное место не подходит для постройки бассейна. Также конструкции не стоит строить рядом со стенами домов, так как это может отрицательно сказаться на самом строении. Если вы хотите, чтобы все ваши пожелания были учтены, чтобы во внимание специалисты взяли все особенности территории, на которой будет располагаться конструкция, воспользуйтесь услугой – строительство бассейна по индивидуальному проекту.

Различные виды бассейнов

Бетонные бассейны определенно не потеряли свою актуальность и в наши дни, несмотря на огромный выбор других «конкурентов». Прежде всего, бетон долговечен и позволяет воплотить любую мечту в реальность. Для установки такого бассейна подготовленный котлован придется герметизировать, проложить в нем опалубку и специальную арматуру. Затем заливается бетонная чаша нужной формы, после высыхания она выравнивается. В готовой чаше выкладывают брезент и закрепляют его, также возможно выложить чашу плиткой. Такая конструкция прослужит очень долго, но не забывайте про специальный уход.

Бассейны, выполненные из композитных материалов, также довольно популярны из-за простоты монтажа конструкции. Вы просто заказываете или покупаете готовую чашу нужного вам размера. Такие бассейны просты в монтаже и очень практичны. У них нет стыков, поэтому они не нуждаются в дополнительной гидроизоляции и армировании поверхности подготовленного котлована. Также такие бассейны прекрасно держат тепло, а это позволяет экономить на энергии, которая расходуется на подогрев воды.

Услуга «под ключ»

Для того чтобы был возведен надежный бассейн, который отвечает всем нормам и стандартам, не обойтись без услуг специалистов. Они могут предложить вам проект «с нуля» и довести его до логического завершения.

Чтобы конструкция исправно работала, требуется подключение к основным коммуникациям:

  • электроснабжение;
  • канализация;
  • водоснабжение;
  • теплоснабжение.
  • вентиляция.

Уход

Помните, что любой бассейн, независимо от конструкции, нуждается в правильном и регулярном уходе, поэтому, строя свое собственное место для купания, не забудьте купить и правильно установить оборудование для подержания работоспособности «искусственного водоема». Методы очистки, применяемые для этих целей, бывают: физические (механическое удаление грязи, налета, благодаря специальным приспособлениям), химические (использование специальных средств), электрофизические (озонаторы и ультрафиолетовые лампы).

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Источник: LadyVenus.ru
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