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Равновесное состояние на рынке Форекс

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Равновесное состояние на рынке Форекс

12.06.2017 10:35 / Финансы / Прочли: 261 человек

Главный принцип, по которому функционирует рынок Форекс – постоянный обмен одной валюты на другую. В идеальном варианте на денежном рынке должно поддерживаться равновесие. Но добиться такого состояния достаточно сложно.

Основной категорией участников торговых отношений выступают частные и государственные финансовые организации. Брокерские компании при этом неустанно отслеживают состояние в экономической и финансовой сфере, следят за прогнозами ведущих аналитиков, ключевыми новостями. Это и не удивительно, ведь любой серьезный сдвиг на рынке может привести к череде колебаний на ценовом графике, что тут же нарушит равновесие и приведет к обвалу.

Если вспомнить основные положения макроэкономической теории, то мы заметим, что для достижения равновесного состояния на рынке, необходимо оптимальное соотношение спроса и предложения на финансовый актив. В реальности же рынок практически никогда не знает равновесного положения, поскольку сфера обмена валюты подвержена частым колебаниям, но при этом стремится обрести баланс.

Несмотря на то, что в последнее время на мировом рынке валюты появилось все больше профессиональных игроков с значительным kapital forex, государство по-прежнему не принимает активного участия в процессе регулирования валютных курсов. Из-за этого колебания на рынке становятся все существеннее, а период равновесия практически не достигается. В моменты, когда появляются особенно сильные сдвиги, некоторые участники торговых отношений могут начать панику и броситься выводить свои сбережения с депозитов. Для них вывод денег кажется единственным способом сберечь накопления. Из-за этого под угрозой банкротства оказываются крупные компании.

Но для профессиональных трейдеров такие моменты несут огромные перспективы, поскольку позволяют извлекать огромную прибыль. Для этого игроки отслеживают по своевременным сигналам особенно сильные колебания и принимают решительные действия.

На товарном рынке инструментом для достижения состояния равновесия служит свободная конвертация валюты. Благодаря плавающему курсу участники рынка сами способны определять реальную стоимость национальной валюты. И если экономика государства показывает стремительный рост, будет укрепляться и ее денежная единица. Если же в экономической сфере назревают проблемы, валюта начинает обесцениваться. Именно таким образом и формируется на рынке равновесие.

На первый взгляд электронные валютные торги должны были упростить процесс достижения равновесия на рынке forex. Активное внедрение Интернет-возможностей способствовало практически мгновенной реакции валютных курсов на любое изменение в мировой экономике. Однако подобная ситуация обладает и некоторыми недостатками. Среди них – излишняя оборачиваемость американского доллара по отношению к валютам других стран, а также отсутствие достойной альтернативы для денежной единицы США. Пока эксперты заняты поиском путей выхода из складывающейся ситуации, состояние равновесия нарушается все больше, и вскоре могут понадобиться еще более решительные меры.

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Источник: LadyVenus.ru
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