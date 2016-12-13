Пентагон сделал заявление об уничтожении в Сирии боевиков ИГ, причастных к парижским терактам

"Силами коалиции во главе со США 4 декабря в сирийской Ракке были ликвидированы трое вожаков ИГ, имеющих прямое отношение к террористическим атакам в других странах, а также занимавшихся привлечением свежих бойцов", — уведомил присутствующих медийщиков Кук.

Гурмат и Джеду, по информации пресс-секретаря Пентагона, являясь помощниками "главного пропагандиста" "Исламского государства" Абу Мухаммеда аль-Аднани, принимали участие в подготовке терактов в столице Франции. Их начальник аль-Аднани в свою очередь в августе был уничтожен в провинции Алеппо бомбой, сброшенной российским истребителем Су-34.

Причем двое из ликвидированных опасных террористов, некие Сахал Гурмат и Самми Джеду, непосредственно принимали участие в терактах, сотрясших Париж в ноябре прошлого года. Также они занимались вербовкой новых боевиков, пополняя ряды игиловцев.

Министерство обороны США заявляет об уничтожении на территории Сирии трех занимающих в группировке лидерские позиции боевиков террористической организации "Исламское государство". Также в американском оборонном ведомстве сообщают, что ликвидированные главари имеют отношение к кровавым терактам в Париже.

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