Пентагон сделал заявление об уничтожении в Сирии боевиков ИГ, причастных к парижским терактам
13.12.2016 19:52 / Происшествия / Прочли: 121 человек
Министерство обороны США заявляет об уничтожении на территории Сирии трех занимающих в группировке лидерские позиции боевиков террористической организации "Исламское государство". Также в американском оборонном ведомстве сообщают, что ликвидированные главари имеют отношение к кровавым терактам в Париже.
Официальный представитель Пентагона Питер Кук сообщил журналистам
в ходе сегодняшней пресс-конференции в стенах Минобороны США, что в Сирии в результате точечного авиаудара, нанесенного силами коалиции, были уничтожены три командира радикальной исламистской группировки "Исламское государство" (запрещена в Российской Федерации).
в ходе сегодняшней пресс-конференции в стенах Минобороны США, что в Сирии в результате точечного авиаудара, нанесенного силами коалиции, были уничтожены три командира радикальной исламистской группировки "Исламское государство" (запрещена в Российской Федерации).
Причем двое из ликвидированных опасных террористов, некие Сахал Гурмат и Самми Джеду, непосредственно принимали участие в терактах, сотрясших Париж в ноябре прошлого года. Также они занимались вербовкой новых боевиков, пополняя ряды игиловцев.
"Силами коалиции во главе со США 4 декабря в сирийской Ракке были ликвидированы трое вожаков ИГ, имеющих прямое отношение к террористическим атакам в других странах, а также занимавшихся привлечением свежих бойцов", — уведомил присутствующих медийщиков Кук.
Гурмат и Джеду, по информации пресс-секретаря Пентагона, являясь помощниками "главного пропагандиста" "Исламского государства" Абу Мухаммеда аль-Аднани, принимали участие в подготовке терактов в столице Франции. Их начальник аль-Аднани в свою очередь в августе был уничтожен в провинции Алеппо бомбой, сброшенной российским истребителем Су-34.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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