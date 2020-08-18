Микропластик в Атлантическом океане «может весить 21 миллион тонн»
18.08.2020 23:29 / Наука / Прочли: 443 человек
Чаще всего пластик используется в упаковке: его обычно используют только один раз, прежде чем выбросить.
Ученые обнаружили, что в Атлантическом океане плавает от 12 до 21 миллиона тонн крошечных пластиковых фрагментов.
Исследование, проведенное Национальным центром океанографии Великобритании, вычерпало слои верхних 200 м (650 футов) океана во время исследовательской экспедиции через середину Атлантики.
Такого количества пластика - 21 миллион тонн - хватило бы для полной загрузки почти 1000 контейнеровозов.
Исследователи использовали устройство для фильтрации океанской воды на предмет мельчайших фрагментов пластика, которые они могли собрать.
Доктор Катя Паборсава из Национального центра океанографии, возглавлявшая исследование, сказала, что, измеряя массу очень маленьких пластиковых частиц в верхних 5% океана, она и ее коллеги могут оценить «нагрузку пластика во всей Атлантике». что «намного больше» предыдущей цифры.
«Раньше нам не удавалось сбалансировать количество пластика, которое мы нашли в океане, с тем количеством, которое, как мы думали, мы положили», - сказала она.
«Это потому, что мы не измеряли мельчайшие частицы».
Экспедиция по исследованию пластмасс пересекла Атлантический океан.
Во время своей экспедиции - от Великобритании до Фолклендских островов - она и ее коллеги обнаружили до 7000 частиц на кубический метр морской воды.
Они проанализировали свои образцы на предмет трех наиболее часто используемых и наиболее часто выбрасываемых полимеров - полиэтилена, полипропилена и полистирола, которые часто используются в упаковке.
Полученные данные, как надеется команда, помогут будущим усилиям по измерению экологического и экологического ущерба, который может быть нанесен этими пластиковыми фрагментами, обеспечивая более «надежную меру» его накопления в отдаленных частях океана.
Там, где старые свалки подвергаются эрозии морем, даже захороненный пластик может попасть в морскую среду.
Джейми Вудворд, эксперт по пластиковому загрязнению из Университета Манчестера, сообщил, что результаты подтверждают более ранние исследования, согласно которым микропластическая нагрузка в океанах «намного выше, чем мы предполагали».
«Географический масштаб исследования впечатляет», - сказал он.
"И авторы оценивают вклад в течение 65 лет. Это важно, потому что микропластики наводнили океаны на протяжении многих десятилетий.
«Теперь нам необходимо понять экологические последствия этого загрязнения во всех частях океана, поскольку они были в океанах на всех глубинах в течение длительного времени».
На фоне пандемии коронавируса некоторые экологические группы сообщили, что одноразовая маска для лица теперь является одним из самых распространенных предметов пластикового туалета.
Сюзанна Бликли из благотворительной организации Morecambe Bay Partnership, которая координирует уборку пляжей, сказала: «Теперь мы находим больше одноразовых масок, чем пластиковых пакетов.
«На самом деле мы спрашиваем, насколько это возможно, могут ли люди сократить использование одноразового пластика и могут ли люди его утилизировать осторожно».
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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