Врач о пользе воды в отказе от сигарет









Поэтому бутылка с водой помогает занять руки и не брать сигарету. Также вода помогает человеку справиться с головной болью. Она способна появиться у человека от отказа от курения.

Также благодаря воде можно вымыть из организма ядовитые вещества, скопившиеся в результате курения.





Представители Роспотребнадзора проинформировали общественность о том, что курение провоцирует 90 процентов онкологических заболеваний. До 2035 года власти России планируют сократить количество курильщиков до 21% среди взрослого населения и до 1% среди детей.

Текст: Т. Сокот



