В результате стрельбы в Калифорнии погиб один человек и еще трое ранены

Сегодня в результате стрельбы с участием полицейских, американский город Азус, штат Калифорния, По меньшей мере один человек погиб, трое ранены.



Еще четырех человек доставили в больницу.





На место происшествия отправились машины скорой помощи. Что касается офицеров полиции, они в результате инцидента не пострадали.





Однако, в результате случившегося избирательный участок в Азусе закрыли после случившегося.





Полиция предположила, что огонь в городе Азуса в день выборов вела женщина.





Происшествие прокомментировал глава полиции города Стив Хант. Он сообщил, что "на данный момент мы не знаем, была ли винтовка автоматической или полуавтоматической".





Хант уверяет, что полиция проверяет информацию, которая касается наличия еще одного стрелка - мужчины.





Происшествие прокомментировали очевидцы происшествия. Они утверждают, что огонь в Азусе был открыт мужчиной.





Хант сообщил, что "слишком рано говорить насчет мотивов, но события разворачивались в жилой зоне, а не рядом с участком".





Что касается подозреваемого, его нашли мертвым. О нем известно, что он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов, открывших ответный огонь. Сейчас так и не ясно, убиты ли полицейскими, или нет.





По поводу случившегося шериф округа Лос-Анджелес Джон Корина сообщил следующее: - "Мы не нашли доказательств того, что женщина или кто-либо еще помогал этому человеку".





Текст:

Т. Сокот



