В результате стрельбы в Калифорнии погиб один человек и еще трое ранены
09.11.2016 11:50 / Происшествия / Прочли: 56 человек
В Калифорнии произошла стрельба. Есть погибшие – один человек и еще трое раненых. В результате случившегося закрыли избирательный участок в Азусе.
Сегодня в результате стрельбы с участием полицейских, американский город Азус, штат Калифорния, По меньшей мере один человек погиб, трое ранены.
Еще четырех человек доставили в больницу.
На место происшествия отправились машины скорой помощи. Что касается офицеров полиции, они в результате инцидента не пострадали.
Однако, в результате случившегося избирательный участок в Азусе закрыли после случившегося.
Полиция предположила, что огонь в городе Азуса в день выборов вела женщина.
Происшествие прокомментировал глава полиции города Стив Хант. Он сообщил, что "на данный момент мы не знаем, была ли винтовка автоматической или полуавтоматической".
Хант уверяет, что полиция проверяет информацию, которая касается наличия еще одного стрелка - мужчины.
Происшествие прокомментировали очевидцы происшествия. Они утверждают, что огонь в Азусе был открыт мужчиной.
Хант сообщил, что "слишком рано говорить насчет мотивов, но события разворачивались в жилой зоне, а не рядом с участком".
Что касается подозреваемого, его нашли мертвым. О нем известно, что он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов, открывших ответный огонь. Сейчас так и не ясно, убиты ли полицейскими, или нет.
По поводу случившегося шериф округа Лос-Анджелес Джон Корина сообщил следующее: - "Мы не нашли доказательств того, что женщина или кто-либо еще помогал этому человеку".
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Число жертв ДТП случившегося в Иране с участием международного автобуса достигло 28
09.11.2016 14:59 / ПроисшествияВ результате ДТП с участием международного автобуса в Иране погибли не менее 28 паломников. Это новые статисти...
Результаты выборов в США: цена на нефть упала ниже 45 долларов
09.11.2016 14:37 / ЭкономикаРезультаты выборов в США по отношению к цене на черное золото: она упала ниже 45 долларов....
Торги на Московской бирже: курс евро превысил 71 рубль
09.11.2016 14:30 / ЭкономикаСегодня утром рубль начал дешеветь на торгах Московской биржи. ...
В результате стрельбы в Колорадо пострадавшим оказался полицейский
09.11.2016 14:23 / ПроисшествияПо машине сотрудников правопорядка был открыт огонь, когда они расследовали инцидент со стрельбой. Речь идет о...
Пострадавшие с траулера "Новоульяновск" доставлены в Магадан
09.11.2016 12:09 / ПроисшествияВ настоящий момент угрозы жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. ...
У золотой шахты в Нигерии неизвестными убиты 36 человек
09.11.2016 11:56 / ПроисшествияУ золотой шахты в Нигерии произошла следующая трагедия - убиты 36 человек. Среди погибших есть не только золот...
В результате ДТП с участием автобуса в Иране погибли не менее 19 паломников
09.11.2016 11:30 / ПроисшествияВ Иране на дороге между городами Ясудж и Аглид произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В трансп...
Происшествие рядом с Прагой: разбился спортивный самолет
09.11.2016 10:55 / ПроисшествияНедалеко от Праги произошел следующий инцидент: - разбился спортивный самолет. Экипаж воздушного судна состоял...
Мощный взрыв случился на электростанции в Китае
09.11.2016 10:47 / ПроисшествияВ Китае снова взрыв на электростанции. Он оказался достаточно мощным. В результате случившегося погибли два че...
СК занято проверкой по факту жесткой посадки Як-52 в Самаре
09.11.2016 07:33 / ПроисшествияБудет проверено техническое состояние самолета и качество топлива, а также будут оценены действия пилота....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар