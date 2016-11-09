Число жертв ДТП случившегося в Иране с участием международного автобуса достигло 28

В момент аварии паломники направлялись из провинции Йезд к шиитским святыням, что находятся в Ираке.







Число жертв случившегося в Иране ДТП с участием автобуса достигло 28. Трагедию прокомментировал Хади Насеб - руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Йезд. Он сообщил, что 24 пассажира погибли на месте происшествия. К сожалению, еще четверо паломников скончались, когда их транспортировали в больницу.





19 человек доставили в медучреждения. У них травмы разной степени тяжести.





Напомним, что междугородный автобус перевернулся на дороге между такими городами как Ясудж и Аглид. В нем находились паломники из провинции Йезд. Они направлялись к шиитским святыням, Ирак. ДТП случилось на второстепенной дороге. Движение по ней запрещено для скоростного пассажирского транспорта. Причина - наличие многочисленных крутых поворотов.

Статистические данные за 2015 год свидетельствуют о том, что жертв дорожно-транспортных происшествий в Иране много - 16,5 тысячи человек.





Текст:

Т. Сокот



