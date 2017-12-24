В результате ДТП с участием автобуса в Нижних Мневниках травмированы дети

Это было два ДТП с участием рейсовых автобусов в Москве на улице Нижние Мневники.



В числе пострадавших восемь человек, информирует общественность пресс-служба столичной Госавтоинспекции.





Сообщение пресс-службы носит следующий характер: - «в районе дома номер 20 по улице Нижние Мневники водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом. По предварительным данным, пострадали восемь человек».





Кстати, автобус, который попал в аварию на улице Нижние Мневники, перевозил детей.





В Госавтоинспекции проинформировали общественность о том, что аналогичная авария случилась с участием рейсового автобуса на пересечении улиц 2-я Владимирская и шоссе Энтузиастов.





В результате этого ДТП пострадали четыре человека.









Текст: Т. Сокот



