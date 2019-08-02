Инцидент в Японии: столкнулись два грузовых судна

Этот инцидент случился в Тихом океане приблизительно в пределах одиннадцати километров от побережья префектуры Тиба, ближе на восток от японской столицы.



Известно, что одно судно затонуло в ходе столкновения. На момент происшествия на его борту находились пять человек. Четверо моряков в числе пропавших без вести. Спасти удалось капитана судна.

Несколько слов о столкновении. Оно произошло ночью в условиях плохой видимости. Причина -туман. Известно, что затонувшее судно перевозило приблизительно 1,6 тыс. тонн стали. Оно направлялось в Осаку.

Текст: Т. Сокот



