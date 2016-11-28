10 причин купить недвижимость на Коста Брава

Здесь одинаково хорошо раскупаются небольшие апартаменты и роскошные виллы с бассейнами и парками, а подавляющее большинство собственников – испанцы и европейцы.

Коста Брава восхищает с первой минуты: живописная и утопающая в зелени курортная местность с уютными пляжами, мягким средиземноморским климатом в сочетании с гостеприимством местного населения создают условия для постоянного проживания или сезонного отдыха. Обилие достопримечательностей и развлечений позволяет каждому найти для себя занятие.

Исторический интерес представляют старинные городки с их необыкновенной архитектурой и тихими улочками. Почитатели пляжного отдыха получат истинное удовольствие от чистого песчаного берега и прозрачного изумрудного моря. К услугам гурманов - уютные рестораны и закусочные с изысканной кухней и блюдами из свежевыловленных морепродуктов и рыбы.

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Недвижимость в Коста Брава приобретать выгодно

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