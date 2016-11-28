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10 причин купить недвижимость на Коста Брава

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10 причин купить недвижимость на Коста Брава

28.11.2016 13:32 / Общество / Прочли: 123 человек

Коста Брава – один из самых востребованных испанских курортов. Расположенная на севере независимой Каталонии, богатая и респектабельная провинция занимает 2-е место по спросу на недвижимость.

Здесь одинаково хорошо раскупаются небольшие апартаменты и роскошные виллы с бассейнами и парками, а подавляющее большинство собственников – испанцы и европейцы.

Коста Брава восхищает с первой минуты: живописная и утопающая в зелени курортная местность с уютными пляжами, мягким средиземноморским климатом в сочетании с гостеприимством местного населения создают условия для постоянного проживания или сезонного отдыха. Обилие достопримечательностей и развлечений позволяет каждому найти для себя занятие.

Исторический интерес представляют старинные городки с их необыкновенной архитектурой и тихими улочками. Почитатели пляжного отдыха получат истинное удовольствие от чистого песчаного берега и прозрачного изумрудного моря. К услугам гурманов - уютные рестораны и закусочные с изысканной кухней и блюдами из свежевыловленных морепродуктов и рыбы.

Одно из лучших международных агентств недвижимости Cadespa предлагает профессиональные услуги по сопровождению сделок купли-продажи апартаментов, пентхаусов, квартир, домов и вилл на Коста Брава. Мы работаем без посредников и ограждаем своих клиентов от трудностей и рисков, связанных с оплатой и оформлением документов на право собственности. Специалисты нашей компании находятся в Испании, и поэтому оперативно реагируют на потенциальные объекты недвижимости, удовлетворяющие запросам клиентов, и на месте смогут вести переговоры с продавцами.

Недвижимость в Коста Брава приобретать выгодно

Засмотревшись на местные красоты, многие туристы греют в сердце идею о покупке собственного жилья в Коста Брава для жизни или в качестве выгодной инвестиции. Неоспоримыми преимуществами приобретения дома или квартиры в Коста Брава являются:

  1. Особенности ландшафта, создающие удобство для передвижения, отличные видовые характеристики определяют постоянный и стабильный спрос на жилье в данной провинции.
  2. Отличная транспортная доступность региона. Ближайшие международные аэропорты расположены в Барселоне и Жироне, откуда не составит труда быстро доехать до Коста Брава.
  3. Наличие достопримечательностей, изумительный климат, великолепная природа, длительный курортный сезон благотворно влияют на здоровье взрослых и детей любого возраста.
  4. Экологически чистые продукты, свежие дары моря, мясо, сыры, напитки местного производства самого высокого качества улучшают самочувствие и поднимают настроение.
  5. Исключительно доброжелательные и приветливые жители Коста Брава создают ощущение, что вы находитесь у себя дома.
  6. Наличие большого количества образовательных учреждений разного уровня с обучением на английском, немецком, французском, испанском языках позволят получить престижные дипломы, дающие право поступления в университеты Европы и США.
  7. Легкость и простота в оформлении документов для нерезидентов. Новому владельцу даст возможность получить шенгенскую мультивизу на 180 дней предлагаемая агентством Cadespa недвижимость на Коста Брава.
  8. Жилье стоимостью более полумиллиона евро автоматически дает право на оформление ВНЖ для хозяина дома или квартиры и членов его семьи.
  9. Недвижимость и ее содержание в Испании стоит гораздо меньше, чем аналогичная в Италии или Франции.
  10. Возможность сдавать собственные квадратные метры во время отсутствия и получать отличные дивиденды.

Мы поможем подобрать вам подходящий вариант недвижимости в Коста Брава. Агентство Cadespa работает с такими объектами как апартаменты, виллы, дома, квартиры в новостройке, вторичное жилье или помещения под коммерческую деятельность.

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Источник: LadyVenus.ru
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