10 причин купить недвижимость на Коста Брава
Коста Брава – один из самых востребованных испанских курортов. Расположенная на севере независимой Каталонии, богатая и респектабельная провинция занимает 2-е место по спросу на недвижимость.
Здесь одинаково хорошо раскупаются небольшие апартаменты и роскошные виллы с бассейнами и парками, а подавляющее большинство собственников – испанцы и европейцы.
Коста Брава восхищает с первой минуты: живописная и утопающая в зелени курортная местность с уютными пляжами, мягким средиземноморским климатом в сочетании с гостеприимством местного населения создают условия для постоянного проживания или сезонного отдыха. Обилие достопримечательностей и развлечений позволяет каждому найти для себя занятие.
Исторический интерес представляют старинные городки с их необыкновенной архитектурой и тихими улочками. Почитатели пляжного отдыха получат истинное удовольствие от чистого песчаного берега и прозрачного изумрудного моря. К услугам гурманов - уютные рестораны и закусочные с изысканной кухней и блюдами из свежевыловленных морепродуктов и рыбы.
Одно из лучших международных агентств недвижимости Cadespa предлагает профессиональные услуги по сопровождению сделок купли-продажи апартаментов, пентхаусов, квартир, домов и вилл на Коста Брава. Мы работаем без посредников и ограждаем своих клиентов от трудностей и рисков, связанных с оплатой и оформлением документов на право собственности. Специалисты нашей компании находятся в Испании, и поэтому оперативно реагируют на потенциальные объекты недвижимости, удовлетворяющие запросам клиентов, и на месте смогут вести переговоры с продавцами.
Недвижимость в Коста Брава приобретать выгодно
Засмотревшись на местные красоты, многие туристы греют в сердце идею о покупке собственного жилья в Коста Брава для жизни или в качестве выгодной инвестиции. Неоспоримыми преимуществами приобретения дома или квартиры в Коста Брава являются:
- Особенности ландшафта, создающие удобство для передвижения, отличные видовые характеристики определяют постоянный и стабильный спрос на жилье в данной провинции.
- Отличная транспортная доступность региона. Ближайшие международные аэропорты расположены в Барселоне и Жироне, откуда не составит труда быстро доехать до Коста Брава.
- Наличие достопримечательностей, изумительный климат, великолепная природа, длительный курортный сезон благотворно влияют на здоровье взрослых и детей любого возраста.
- Экологически чистые продукты, свежие дары моря, мясо, сыры, напитки местного производства самого высокого качества улучшают самочувствие и поднимают настроение.
- Исключительно доброжелательные и приветливые жители Коста Брава создают ощущение, что вы находитесь у себя дома.
- Наличие большого количества образовательных учреждений разного уровня с обучением на английском, немецком, французском, испанском языках позволят получить престижные дипломы, дающие право поступления в университеты Европы и США.
- Легкость и простота в оформлении документов для нерезидентов. Новому владельцу даст возможность получить шенгенскую мультивизу на 180 дней предлагаемая агентством Cadespa недвижимость на Коста Брава.
- Жилье стоимостью более полумиллиона евро автоматически дает право на оформление ВНЖ для хозяина дома или квартиры и членов его семьи.
- Недвижимость и ее содержание в Испании стоит гораздо меньше, чем аналогичная в Италии или Франции.
- Возможность сдавать собственные квадратные метры во время отсутствия и получать отличные дивиденды.
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