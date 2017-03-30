Путин дал свою оценку антикоррупционным митингам
30.03.2017 23:20 / Политика / Прочли: 324 человек
Власти перестали делать вид, что ничего не было. Спустя почти неделю после воскресных акций протеста, охвативших ряд крупных российских городов, глава государства наконец-то прокомментировал случившееся.
В четверг, 30 марта, состоялось пленарное заседание Международного арктического форума. В ходе своего выступлени на этом мероприятии российский лидер, реакции которого на прошедшие в минувшее воскресенье во многих городах России антикоррупционные митинги сограждане ждали четверо суток, высказался по поводу акций протеста.
По словам главы государства, он лично "всегда выступал за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были в центре внимания, и позитивно всегда воспринимал внимание людей к этим проблемам". Но, подчеркнул президент РФ, в то же время он выступает против того, чтобы протестные акции использовались некими политическими силами "для самораскрутки накануне выборов".
"Я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", — отметил Владимир Путин, выступая с трибуны Международного арктического форума "Арктика — территория диалога".
Также президент добавил, что за последние годы в России проблема коррупции заметно уменьшилась и "люди в стране это видят".
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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