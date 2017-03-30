Путин дал свою оценку антикоррупционным митингам





По словам главы государства, он лично "всегда выступал за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были в центре внимания, и позитивно всегда воспринимал внимание людей к этим проблемам". Но, подчеркнул президент РФ, в то же время он выступает против того, чтобы протестные акции использовались некими политическими силами "для самораскрутки накануне выборов".





"Я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", — отметил Владимир Путин, выступая с трибуны Международного арктического форума "Арктика — территория диалога".



