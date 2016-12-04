Журнал "Роллинг Стоун" составил рейтинг лучших сериалов уходящего года

Rolling Stone состави топ-20 лучших сериалов 2016 года, который подходит к концу. Что интересно, возлавил лучшую двадцатку комедийный сериал "Атланта", который рассказывает историю о темнокожих парнях, вознамерившихся во что бы то ни столо стать знаменитыми рэп-исполнителями.





На второй ступеньке - любимая многими сериаломанами "Американская история ужасов", посвященная самым страшным злодеяниям, овершенным на территории Америки, и их исполнителям.





Тройку идеров замыкает многосерийный фильм с вкраплением ужасов "Очень странные вещи", одну из главных ролей в котором исполняет голливудская звезда Вайнона Райдер. Сразу за этим сериалом в четвертой строчке расположилось "Черное зеркало" - "многосерийка" производства Британии, увидевшая свет несколько лет тому назад, фанаты которой требуют продолжения и начала съемок нового сезона.





Сверхпопулярная «Игра престолов», как это ни странно, заняла в списке лишь седьмую позицию. Также в топ-десять самых интересных сериалов вошли: «Американцы», «Флибэг», «Оранжевый – хит сезона», «События прошедшей недели с Джоном Оливером» и «Во всей красе с Самантой Би». Последнее место в топ-20 заняла популярная комедия про наркоделка «Кайф с доставкой».



