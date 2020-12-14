О землетрясении магнитудой 4,5 близ Петропавловска-Камчатского





Что касается подземных толчков, они оказались очень мощными.

Да и глубина очага составила 51 км под морским дном.

Несколько слов об эпицентре. Он был расположен в пределах 133 км на северо-восток от Петропавловска-Камчатского.

Несколько слов о жертвах и разрушениях. Они не наблюдалось. Об угрозе возникновения цунами не обьявляли.

Текст: Т. Сокот



