ГУ МЧС по Якутии: вода ушла из всех домов на реке Лена

Речь идет о Кальвице.



Пресс-служба управления проинформировала общественность следующим образом: - "всего освободилось от воды 67 жилых домов, в которых проживает 97 человек, в том числе16 детей. Все жители вернулись в свои дома, ведутся аварийно-восстановительные работы".

Уже подтопленных населенных пунктов на реке Лена больше нет. Подтопленным остался поселок Березовка, что расположен на Колыме.

Текст: Т. Сокот



