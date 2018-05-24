Два человека в числе погибших в результате столкновения поезда с грузовиком в Италии

В результате случившегося погибли два человека. В числе травмированных еще человек.



В общем, поезд направлялся из Турина в Ивреа. На пути он въехал в стоявшую на фуру. После этого столкновения поезд сошел с рельсов.

В результате случившегося есть один погибший. Это машинист.

Текст: Т. Сокот



