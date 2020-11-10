Как начать зарабатывать деньги на торгах, мировой фондовый рынок Форекс

Форекс входит в мировую 5-ку лидеров, на нем происходит валютная торговля. По уровню доходности ни один фондовый рынок не может сравниться с ним.



Ежедневно новыми участниками Форекса становятся тысячи людей, но они попросту сливают свой капитал, потому что толком не разобрались в том, как работает биржа. Поэтому главный вопрос, ответ на который ищут люди как начать торговать на бирже?

Начало торговли на Форекс

Для этого понадобится зарегистрированный аккаунт и торговый счет. При подготовке к этому этапе придерживайтесь некоторых правил:

Скачивать программу нужно только на сайте у брокера, чтобы никакой вирус не попал на ПК и не смог нанести непоправимый вред; После прохождения регистрации на терминале, выведется торговый счет. Начать лучше с суммы от 100 долларов, но, если Вы не уверены, можно вложить и меньше денег. Для новичка рекомендуется начать с демо-версии. Там все происходит, как и на настоящих торгах, только используются виртуальные деньги. Помните, что торги на ненастоящие деньги притупляют Ваше чувство страха. Из-за этого в будущем можно потерять крупную сумму реальных денег.

Сколько денег можно заработать на фондовом рынке

Конечно, самый популярный вопрос среди новичков на рынке «сколько же я смогу заработать?». Однако, никто не сможет назвать Вам конкретную цифру. Есть много факторов, которые способны повлиять на прибыль. Кроме того, необходимо понимать, что все так же, как и в предпринимательстве. У одного человека есть сеть магазинов, а другой только открыл небольшую точку, соответственно и сумма дохода будет у каждого разная. Успешные трейдеры на Форексе зарабатывают до 5% от вложенных сумм в месяц. В год же это до 60%, что существенно больше, нежели вклад в банке.

Согласно выводам экспертов выделяют три этапа:

Потеря капитала. Характерно для новичков, они отчаиваются и прекращают участие в торгах; Выход на 0. Деньги не теряются, но и дохода нет. Максимум 30% новичков доходят до этого этапа; Получение прибыли. Вот на этот этап выходят единицы, те, кто видит цель и уверенно идет к ней.

Обратите внимание на виджет ниже. Он значительно облегчит мониторинг по росту и падению опционов. Слева отображается актуальный курс валют. Что бы проследить тенденцию изменения CALL и PUT опционов следует в верхней строке выбрать детализацию, это может быть 1 или 2 недели. Полный список вариантов детализации - 1,2,3,6 или 12 месяцев. Эта детализация также демонстрируется на графике, находящемся ниже. С помощью данного виджета вы всегда сможете просчитать поведение той или иной валютной пары.

Цены предоставлены avatrade.ru.

Реальные истории людей о заработке на фондовом рынке

Относительно свежим примером получения большой прибыли на бирже является победитель конкурса «Лучший частный инвестор». Заработок составил 1132%, и это всего за три месяца.

Самым известным инвестором на рынке Форекс является Джордж Сорос. В конце 2012 года ему удалось увеличить свой стартовый капитал на 1 млрд. долларов.

Многие инвесторы смогли стать богатыми в 2015 году, когда власти Швейцарии отвязали франк от доллара и евро.

Заработать на Форекс более чем реально, просто необходимо понимать, что при малых финансовых вливаниях и прибыль будет не столь велика. И кроме того, про доходы в размере до 1000 долларов не часто пишут.

Комиссия брокера

Прежде чем подсчитывать свою прибыль необходимо учесть комиссию, которую нужно заплатить брокеру за его услуги. Сумма, которую Вы заплатите, зависит от выбора брокера и от активов, которыми торгуете. Благодаря процветанию сети интернет, и как следствие, появлению множества брокерских предложений, цены на предоставляемые услуги существенно снизились. Самый популярный вид торговой брокерской комиссии – это разница в цене между покупкой и продажей.

Способы вывода денег на Форекс

Так как Форекс является практически самым популярным рынком в мире, он предлагает множество вариантов для вывода средств. Среди самых популярных:

Web Money – очень удобная система, благодаря этому – самая популярная.

Яндекс Деньги – основным преимуществом является низкая комиссия. Вывод средств через эти платформы займет всего 24 часа. Скорость зависит от загруженности менеджера.

Банковский перевод. Также доступный способ получения денег на счет, однако эта процедура займет около 6 суток.

Перед выводом денег тщательно изучите все системы, так как речь идет о крупных суммах, то можно столкнуться с мошенничеством.

Кроме того, известны случаи, когда брокеры пытаются повлиять на ситуацию и помешать вывести деньги. Это происходит по той причине, что деньги, попадая на счет Форекс, становятся их «собственностью», и недобросовестные брокеры пытаются этим воспользоваться. Поэтому старайтесь выводить деньги небольшими суммами, желательно чтобы они были меньше, чем первоначальный взнос.

Правила вывода средств со счета

Обычно брокеры не берут денег за эту операцию, но бывают некоторые нюансы:

Если деньги выводятся не в местной валюте;

Если прошло менее месяца с момента поступления средств.

Внимательно изучите рынок и начинайте зарабатывать деньги. Не забывайте, чтобы появилась мотивация деньги нужно тратить, поэтому выводите деньги с биржи и стимулируйте себя на новые достижения.