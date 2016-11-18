Как лучше найти типографию для печати листовок.
18.11.2016 20:03 / Общество / Прочли: 61 человек
Практически любой товар требуется в рекламе. Она поможет привлечь новых клиентов или покупателей, а также повысит лояльность уже существующих. Листовки один из самых дешевых и эффективных методов проведения рекламной кампании.
И для того, что бы получить качественную и недорогую печать листовок, стоит обратить внимание на проверенную типографию с хорошим оборудованием и профессиональными сотрудниками.
Советы по поиску типографий.
Очень часто, критерием выбора является цена. При сравнении нескольких типографий клиент выбирает ту, где стоимость услуг будет дешевле. Однако, стоит всегда помнить о том, что кроме цены стоит учитывать и другие, не менее важные факторы, которые имеют огромное влияние на финальный результат:
- В первую очередь, всегда изучайте образцы печати. После их просмотра, вы сможете понять, на каком уровне находится качество работы типографии.
- Обратите внимание на количество красок, которое используется офсетной машиной. Чем меньше красок она использует, тем больше нужно прогонов для печати, что в свою очередь снижает качество продукции.
- Если типографии используют устарелое оборудование, поставленное много лет назад или купленные машины, которые уже ранее использовались - есть большая вероятность того, что качество вашей продукции будет отличаться от продукции, которая была напечатана на новых, современных типографских машинах.
Какую типографию стоит выбрать
Во-первых, постарайтесь не обращаться к услугам посредников, как бы вас не привлекали выгодные рекламные предложения. Мы рекомендуем обращаться непосредственно к изготовителям. В таком случае вы на самом деле сможете сэкономить. Если на листовках окажется брак, вы, без дополнительных доплат, сможете обменять их на качественные, либо же получите хорошую скидку, так как типографии дорожат своим именем.
Во-вторых, не стоит обращать внимание на слишком крупные и совсем мелкие типографии. Маленькая типография, скорее всего, поставит цену выше, а большая сделает листовки без нужного внимания, то есть не совсем качественно.
И последний совет: старайтесь вести дела и заказывать продукцию только у той типографии, где есть индивидуальный подход к каждому клиенту, не зависимо от его уровня и объема заказа. Только в таком случае вы сможете получить максимально качественный продукт в самые короткие сроки и с самыми подходящими вам ценами.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Американские ученые: полынь способна убить 98% раковых клеток за 16 часов
19.11.2016 00:32 / НаукаЭто мнение принадлежит американским онкологам, в то время как российские специалисты в заданной сфере утвержда...
Происшествие в Ростове-на-Дону: дорожного рабочего убил водитель иномарки
18.11.2016 22:55 / ПроисшествияДТП прокомментировали в полиции. Здесь сообщили, что водитель BMW в ходе конфликта напал на рабочего с ножом....
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы
18.11.2016 22:52 / ПроисшествияВ результате ДТП на юго-западе Москвы погиб один человек. Есть еще двое пострадавших. Происшествие произошло н...
Технология производства стальных, профильных труб.
18.11.2016 21:35 / ЭкономикаВ современном строительстве все чаще стали применять профильные трубы, имеющие различное по форме сечение, н...
Грамотный выбор брокера бинарных опционов важен для трейдеров
18.11.2016 21:01 / ФинансыДля получения желаемого и стабильного дохода большое количество населения России пробует разные нестандартные ...
На "Ижорском трубном заводе" под Петербургом пожар потушен
18.11.2016 14:13 / ПроисшествияВ МЧС о происшествии сообщили, что "открытый огонь ликвидирован, ведется проливка конструкций". ...
Приземление капсулы китайского космического корабля "Шэньчжоу-11" произошло успешно
18.11.2016 14:01 / В миреНапомним, что космонавты Цзин Хайпэн и Чэнь Дун провели в пределах 30 дней на борту орбитальной лаборато...
Свою подготовку к посадке завершил экипаж китайского космического корабля "Шэньчжоу-11"
18.11.2016 13:13 / ПроисшествияЗавершена подготовка к посадке экипажа китайского космического корабля "Шэньчжоу-11". Сейчас известно, что кор...
Смертельное ДТП произошло в Подмосковье
18.11.2016 13:02 / ПроисшествияВероятная его причина – гололед. В лобовом столкновении двух автомобилей в Щелковском районе погибли три челов...
В Москве прошел международный гуманитарный форум, посвященный 25-летию СНГ
18.11.2016 12:20 / Общество9-10 ноября 2016 года в Москве в Центре международной торговли прошел Открытый международный форум «25 л...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар