Как лучше найти типографию для печати листовок.

И для того, что бы получить качественную и недорогую печать листовок , стоит обратить внимание на проверенную типографию с хорошим оборудованием и профессиональными сотрудниками.

Советы по поиску типографий.

Очень часто, критерием выбора является цена. При сравнении нескольких типографий клиент выбирает ту, где стоимость услуг будет дешевле. Однако, стоит всегда помнить о том, что кроме цены стоит учитывать и другие, не менее важные факторы, которые имеют огромное влияние на финальный результат:

В первую очередь, всегда изучайте образцы печати. После их просмотра, вы сможете понять, на каком уровне находится качество работы типографии.



Обратите внимание на количество красок, которое используется офсетной машиной. Чем меньше красок она использует, тем больше нужно прогонов для печати, что в свою очередь снижает качество продукции.



Если типографии используют устарелое оборудование, поставленное много лет назад или купленные машины, которые уже ранее использовались - есть большая вероятность того, что качество вашей продукции будет отличаться от продукции, которая была напечатана на новых, современных типографских машинах.



Какую типографию стоит выбрать

Во-первых, постарайтесь не обращаться к услугам посредников, как бы вас не привлекали выгодные рекламные предложения. Мы рекомендуем обращаться непосредственно к изготовителям. В таком случае вы на самом деле сможете сэкономить. Если на листовках окажется брак, вы, без дополнительных доплат, сможете обменять их на качественные, либо же получите хорошую скидку, так как типографии дорожат своим именем.

Во-вторых, не стоит обращать внимание на слишком крупные и совсем мелкие типографии. Маленькая типография, скорее всего, поставит цену выше, а большая сделает листовки без нужного внимания, то есть не совсем качественно.

И последний совет: старайтесь вести дела и заказывать продукцию только у той типографии, где есть индивидуальный подход к каждому клиенту, не зависимо от его уровня и объема заказа. Только в таком случае вы сможете получить максимально качественный продукт в самые короткие сроки и с самыми подходящими вам ценами.