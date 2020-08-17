Жертвы нападения на церковь в Южном Судане "похоронены в братских могилах"

Мозес Анур Айом, англиканский епископ епископальной церкви, сказал, что собор Святого Луки, расположенный к востоку от столицы штата Бора, две недели назад подвергся нападению со стороны молодежи из этнической группы мурле.







Декан собора, Даниэль Гаранг Аюен, убит, а здание подверглось серьезным актам вандализма.





Непонятно, почему новости о нападении появились через две недели.





Мурле, Динка и Нуэр уже давно участвуют в цикле набегов скота и нападений мести.





Вся деревня Макол Чуэй теперь заброшена.





«Это было нападение мести, которое привело к убийству невинных людей, искавших убежища внутри церковного комплекса», - сказал епископ Анур в столице Джубе в воскресенье.





Текст: Т. Сокот



