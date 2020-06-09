О землетрясениии магнитудой 5,5 у берегов Греции

Что касается эпицентра подземных толчков магнитудой 5,5, то он расположился в пределах132 километров на восток от города Ираклион. Здесь проживают приблизительно 138 тысяч человек.



Очаг залег на глубине два километра.

Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Текст: Т. Сокот



