На орбиту вывели американский спутник связи Echostar-21
12.06.2017 10:18 / В мире / Прочли: 313 человек
В настоящий момент этот спутник находится на управление американского оператора спутниковой связи EchoStar Corporation.
Речь идет об американском телекоммуникационном космическом аппарате Echostar-21. Он был запущен на днях, 8 июня в 6:45 мск, космодром Байконур. Для запуска использовалась ракета-носитель "Протон-М". Спутник успешно отделился от разгонного блока "Бриз-М". Он был выведен на орбиту. Это сообщение принадлежит госкорпорации "Роскосмос".
В Роскосмосе сообщили, что "в расчетное время произошло отделение космического аппарата от разгонного блока "Бриз-М". Здесь сообщили, что спутник передадут на управление американскому оператору спутниковой связи EchoStar Corporation.
Напомним, что предыдущий запуск "Протона" состоялся 9 июня 2016 года. Тогда на орбиту вывели спутник Intelsat-31. Дальше за ним запускался Echostar-21. Тогда запуск многократно переносился. Его отложили на длительное время по причине дефекта в двигателях второй и третьей ступеней ракет "Протон". Обратим внимание, что при производстве 71 двигателя было принято использовать более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.
Напомним, что выведение космического аппарата на геопереходную орбиту, высота которой была 36 тыс. км на 2,3 тыс. км осуществлялась за счет пяти включений двигательной установки разгонного блока.
Что касается общей длительности выведения Echostar-21 на целевую орбиту, она от старта ракеты до отделения космического аппарата от "Бриза-М" составила 9 часов 13 минут.
Несколько слов об Echostar-21. Это очень мощный геостационарный спутник связи. Он изготовливался компанией Space Systems/Loral. Его предназначение – оказать услуги мобильной спутниковой связи на территории Европы. Что касается массы космического аппарата, она составила 6 тонн 871 кг. Обратим внимание, что расчетный срок активного существования достиг 15 лет.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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