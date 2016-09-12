Лидеры кинопроката в России – «Бен Гур», «Полный расколбас» и «Чудо на Гудзоне»

Мировая премьера "Бен Гура" состоялась еще в августе. В американском прокате фильм откровенно провалился, заняв только пятую строчку рейтинга новинок. А российским зрителям римейк одноименного эпоса 1959 года в версии Бекмамбетова понравился.



Фильм рассказывает о судьбе римского аристократа, которого предал друг. Из-за этого он пережил годы в рабстве и, освободившись, пытается отомстить врагу. Роли в экшне исполнили Марк Бернетт, Шон Дэниел и Морган Фримэн.

На второй строчке кинопрокатного рейтинга в России оказался мультфильм для взрослых "Полный расколбас" – про говорящую еду из супермаркета. В первые выходные в кинотеатрах фильм собрал 77,3 миллиона рублей.

Еще один мультфильм - "Тайная жизнь домашних животных" - держался в лидерах российского проката три недели. После этих выходных он спустился третью строчку с заработком 74,5 миллиона рублей за два дня.

На четвертой строчке – фильм Клинта Иствуда "Чудо на Гудзоне". В ее основе – реальный случай, произошедший в 2009 году: капитан Чесли Салленберг сумел посадить неисправный самолет в ледяные воды реки Гудзон, никто из 155 пассажиров борта не погиб. В первую неделю проката новинка собрала свыше 65 миллионов рублей.

На последней строке в Топ-5 оказалось продолжение франшизы про специального агента Джейсона Борна. За минувшие выходные фильм с Мэттом Деймоном в главной роли собрал 45 миллионов рублей, а за две недели в прокате – почти 225 миллионов.

Текст:

А. Замятина