Лидеры кинопроката в России – «Бен Гур», «Полный расколбас» и «Чудо на Гудзоне»
Блокбастер режиссера Тимура Бекмамбетова "Бен Гур" занял первую строчку в РФ по итогам выходных. В первый уикенд проката картина собрала более 151 миллиона рублей в кассу.
Мировая премьера "Бен Гура" состоялась еще в
августе. В американском прокате фильм откровенно провалился, заняв только пятую
строчку рейтинга новинок. А российским зрителям римейк одноименного эпоса 1959
года в версии Бекмамбетова понравился.
Фильм рассказывает о судьбе римского аристократа, которого
предал друг. Из-за этого он пережил годы в рабстве и, освободившись, пытается
отомстить врагу. Роли в экшне исполнили Марк Бернетт, Шон Дэниел и Морган
Фримэн.
На второй строчке кинопрокатного рейтинга в России оказался
мультфильм для взрослых "Полный расколбас" – про говорящую еду из
супермаркета. В первые выходные в кинотеатрах фильм собрал 77,3 миллиона
рублей.
Еще один мультфильм - "Тайная жизнь домашних
животных" - держался в лидерах российского проката три недели. После этих
выходных он спустился третью строчку с заработком 74,5 миллиона рублей за два
дня.
На четвертой строчке – фильм Клинта Иствуда "Чудо на
Гудзоне". В ее основе – реальный случай, произошедший в 2009 году: капитан
Чесли Салленберг сумел посадить неисправный самолет в ледяные воды реки Гудзон,
никто из 155 пассажиров борта не погиб. В первую неделю проката новинка собрала
свыше 65 миллионов рублей.
На последней строке в Топ-5 оказалось продолжение
франшизы про специального агента Джейсона Борна. За минувшие выходные фильм с
Мэттом Деймоном в главной роли собрал 45 миллионов рублей, а за две недели в прокате
– почти 225 миллионов.
Текст:
А. Замятина