Как лучше выбирать памятник
16.12.2016 15:05 / Общество / Прочли: 102 человек
В первую очередь помните, что выбор памятника – это ответственный процесс и подходить к нему надо со всей серьезностью и без суеты. От того, какой материал вы выберете, форму, способы изготовления во многом зависит срок службы.
Время, когда лучше ставить памятник.
Очень популярным есть мнение, что раньше, чем через год посоле похорон не стоит ставить памятник. Стоит учитывать, что если это сделать на свежем захоронении, его фундамент, а затем и все соседние могут потрескаться из – за того, что земля начнет проседать. Дело в том, что за год полностью проходит усадка земли, однако специалисты советуют приступать к установке памятника через два года. Чаще всего, изготовление памятников в Москве и области происходит летом и весной. Зимой от этого стоит воздержаться, так как земля сильно промерзает.
Материалы для памятников.
Сейчас существует большой выбор материалов для изготовления памятника. Чаще всего их делает из:
- Полимерного гранита;
- Декоративного бетона;
- Пластика;
- Мрамора;
- Гранита;
Кончено, во многом выбор зависит от финансовых возможностей заказчика, однако памятники из первых трех материалов из списка не отличаются красивым внешним видом. Также они имеют срок службы, который гораздо меньше памятников из мрамора или гранита. Кроме того, есть гранитная мастерская в Москве, которая предлагает услуги по вполне доступным ценам. Ознакомиться с товаром вы можете на сайте https://www.nisp.ru.
При этом, их гранитные памятники изготавливаются из особого материала, который более твердый и прочный. Такие памятники могут простоять до двух столетий, а иногда и больше, полностью сохраняя свою форму и четкость надписей. Еще одним преимуществом гранита является устойчивость перед перепадами температур. Это является особенно актуальным для нашей страны, где есть все четыре поры года.
Вторым по популярности являются памятники из мрамора. Этот камень очень легко поддается обработке. Такие памятники обычно красиво выглядят, однако за ними нужен постоянный уход. Если не следить за ними регулярно, они быстро загрязняются, также может появиться грибок. Следует также учесть, что мрамор более чувствителен к перепадам температур чем гранит.
Размер и форма памятника.
Кроме материала, стоимость памятников еще зависит от их размера и формы. Тут вы можете сделать свой выбор из предложенных вариантов или заказать надгробие по собственному желанию. Учитывайте при этом сложность самой фигуры. Памятник в виде свечки, например, будет гораздо дороже прямоугольного. Однако и тут не все однозначно. Большие памятники менее чувствительны к течению времени. Они могут оставаться неизменными, в то время как маленькие намного быстрее стареют и разрушаются.
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Источник: LadyVenus.ru
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