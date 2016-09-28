В США дрон атаковал хип-хопера во время концерта

На фестивале High Life Music Festival, проходившем в Сан-Бернардино (США), гости мероприятия наблюдали комическую картину: когда на сцене выступал хип-хоп-коллектив Bone Thugs-n-Harmony, произошло столкновение дрона с человеком.



Дрон приблизился к одному из участников группы. Рэпер, не обращая внимания на летательный аппарат, продолжил петь, однако внезапно беспилотник врезался прямо ему в лицо. На видео, снятом фестивальщиками, видно, как пострадавший артист пошатнулся, утратив равновесие, и схватился за голову. Надо отдать исполнителю должное: он быстро оправился от удара и, как ни в чем не бывало, продолжил выступление.

Организаторы фестиваля не дают объяснений, откуда на концерте появился БПЛА. Вероятнее всего, дрон был запущен с их разрешения для съемок фото и видео.

Текст: Е. Скобелева