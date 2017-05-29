В результате стрельбы в США погибли не менее восьми человек

По меньшей мере восемь человек в ночь на воскресенье оказались жертвами стрельбы, американский штат Миссисипи.







Нападение случилось в округе Линкольн. Несколько слов о злоумышленнике. Он атаковал как минимум три жилых дома. Что касается одного из погибших, им оказался заместитель местного шерифа. Стрелка взяли под стражу.

В настоящий момент специалисты выясняют мотивы злоумышленника. Их тньересует тот момент, был ли он знаком с жертвами нападения.





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Т. Сокот



