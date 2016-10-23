В Нижнем Новгороде силовики ликвидировали двух террористов

Жители микрорайона Цветы Нижнего Новгорода утром в воскресенья, 23 октября, писали в социальных сетях, что на улицу выходить им запретили люди в униформе, район оцеплен силовиками, транспорт сюда не пускают, а в одном из дворов слышны частые выстрелы. В Интернете распространялись также слухи о том, что происходящее в Нижнем – это специальная операция ФСБ. Спустя некоторое время появились данные, что в ходе сегодняшней спецоперации силовики в завязавшейся перестрелке ликвидировали двух террористов, готовивших теракты на территории РФ.



Как позднее стало известно, спецназовцы в Нижнем Новгороде проводили спецоперацию по задержанию особо опасных преступников. Последние легко сдаваться не желали и открыли огонь по сотрудникам спецслужб. В результате бойцы спецназа «сняли» их в перестрелке.



