США надеются, что Турция откажется покупать С-400

Помпео сообщил, что Турция до сих пор этого не сделала. В Вашингтоне надеются, что уже она этого никогда и не сделает.



В общем, по мнению Помпео, Турция обязана остаться в НАТО, однако ей нужно просто изменить действия с целью соответствовать политике альянса.

Текст: Т. Сокот



