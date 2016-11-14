IPhone 7 в re:Stor

Но такая стоимость никак не влияет на желание опробовать новую модель. Она уже доступна в сети фирменных магазинов re:Store - http://www.re-store.ru/apple-iphone/iphone-7/ . Конечно в седьмой версии было улучшено всё, от самых мелких деталей дизайна, до камеры и функций самого смартфона. Защита от воды помогает даже в самый дождливый день. Все детали, которые так легко испортить влагой, останутся невредимы и всегда будут под надежной защитой. Это еще не все новшества, которые ждут юзеров при знакомстве с Iphone 7!

Особенности смартфона

Одним из самых потрясающих новшеств является водонепроницаемая конструкция, которая появилась в айфоне впервые. "Внутренности" полностью защищены от попадания брызгов, скопления влаги и пыли. Это колоссально увеличивает продолжительность работы смартфона и его надежность. Кнопка "домой" с новым приводом Taptic Engine моментально и слажено реагирует на прикосновение пальцев. Юзер может настроить его под себя как хочет. С функцией Touch ID, безопасность данных телефона под контролем отпечатков пальца. Никто не сможет разблокировать телефон без вашего разрешения.

Главной особенностью IPhone 7, как и во всех предыдущих версиях, является фото- и видеосъемка. Сделаны такие улучшения камеры:

Оптическая стабилизация изображения;



Диафрагма ƒ/1.8;



Шестилинзовый объектив;



Расширенный цветовой диапазон.



Фотографируйте в движении любые объекты, ведь выдержка в новом айфоне в 3 раза длиннее чем в предыдущих версиях. Специальный датчик уравновешивает колебания на фото, и делает картинку четкой даже когда объект двигается очень быстро. Диафрагма ƒ/1.8 позволяет фотографировать при низкой освещенности и при этом получать яркое изображение. Вспышка сама подстраивается под цветовую температуру. Снимать видео теперь можно в разрешении до 4К, что позволяет запечатлеть все прелести жизни и получить настоящее кино! С полезными и веселыми функциями, можно замедлять, ускорять и налаживать эффекты на видео и фото. Фронтальная камера с 7 Мп сделает ваши селфи самыми завидными на просторах инстаграма. С улучшением ISP-процессора, улучшилась и работа всей системы. Процессы выполняются намного быстрее и без перегрева.

Как и где заказать?

Сеть фирменных магазинов re:Store занимается поставкой оригинальной продукции Apple и ее продажи в городах России. На сайте http://www.re-store.ru/apple-iphone/iphone-7/ вы можете заказать не только IPhone 7, но и самую новую технику от производителя.