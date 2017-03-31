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Премьер Медведев отчитался о доходах за прошлый год

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Премьер Медведев отчитался о доходах за прошлый год

31.03.2017 16:59 / Происшествия / Прочли: 235 человек

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в пятницу, 31 марта, подал декларацию о доходах за 2016 год. После в среднем двухнедельной проверки текст документа вывесят на сайте кабинета министров. 

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев сегодня подал декларацию о доходах за прошедший год. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Официальный представитель премьер-министра также уведомила, что текст документа будет опубликован на сайте кабмина после того, как декларация пройдет стандартную месячную проверку.  

"В соответствии с законодательством все члены правительства подали декларации о доходах, — отметила Тимакова. — На протяжении месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров".

В законе прописано, что государственные служащие, занимающие высокие посты, ежегодно обязаны подать свои декларации о своих (а также жениных и совершеннолетних отпрысков) доходах за прошлый год до первого числа апреля. 

Год назад, в 2015-му, помнится, председатель правительства, вокруг которого разгорается коррупционный скандал после обнародования изобличающего видеорасследования, задекларировал скромных 8,77 миллиона рублей дохода. Самым же богатым членом кабмина оказался Михаил Абызов, министр РФ по работе с Открытым правительством, который указал в своей декларации в графе "Доходы" сумму больше чем в 455,5 миллиона рублей. Что в 53  раза превышает (!) доход премьера.  

Традиционно после публикации деклараций о доходах российский политиков ожидается засилье бедных мужей и богатых жен: зачастую указанные доходы супруг в разы превышают заработки чуть ли не нищих мужей-госслужащих. Так, в 2015 году самой богатой министершей (женой министра то бишь) оказалась благоверная зама Медведева вице-премьера Аркадия Дворковича, которая задекларировала 141 миллион рублей дохода. Ждем новых данных о сильных женщинах-добытчицах и мужьях-альфонсах...

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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