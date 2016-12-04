Сто сотрудников крупной компании в Краснодаре отравились сомнительным салатом

Почти сто человек были госпитализированы в Краснодаре в субботу, 3 декабря, с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все заболевшие – сотрудники компании, которой принадлежит известная крупнейшая розничная сеть на Кубани.

По данным Минздрава РФ, состояние пострадавших – средней тяжести, угрозы для их жизни нет. В инфекционном стационаре, по последней информации, остаются 66 пострадавших.

В краснодарском управлении Роспотребнадзора добавили, что у сотрудников магазина обнаружили сальмонеллу. Вероятной причиной массового отравления называют салат, подаваемый сотрудникам в столовой компании.

Текст: Е. Скобелева