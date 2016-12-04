Сто сотрудников крупной компании в Краснодаре отравились сомнительным салатом
По факту отравления сотрудников компании в Краснодаре, которые, предположительно, употребляли недоброкачественную пищу в столовой предприятия, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила помощник руководителя следственного управления по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. Отравление получили 99 сотрудников одной из крупных фирм города.
Почти сто человек были госпитализированы в Краснодаре в субботу, 3 декабря, с диагнозом «острая кишечная инфекция». Все заболевшие – сотрудники компании, которой принадлежит известная крупнейшая розничная сеть на Кубани.
По данным Минздрава РФ, состояние пострадавших – средней тяжести,
угрозы для их жизни нет. В инфекционном стационаре, по последней информации,
остаются 66 пострадавших.
В краснодарском управлении Роспотребнадзора добавили, что у сотрудников магазина обнаружили сальмонеллу. Вероятной причиной массового отравления называют салат, подаваемый сотрудникам в столовой компании.
Текст: Е. Скобелева