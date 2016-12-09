Snot – короткий путь великой группы

Группа была создана бывшим басистом Lethal Dose Линном Стрейтом в 1995 году, который стал вокалистом и автором всех песен. Меньше чем за год коллектив записал три демо-альбома и проводил регулярные концертные турне по США, поэтому вскоре их замечает Universal Music Group.



1997 год ознаменовался выходом дебютного альбома с названием Get Some, ставший классикой ню-метала. Жёсткое звучание с перегруженными гитарами и элементами фанка удачно сочеталось с глубокой лирикой песен, что и определило успех. Эмоциональный надрывный вокал, чередующийся с хип-хопом, создал яркий контраст в плане звучания. Через год группа уже играла на крупнейшем метал-фестивале в США- Ozzfest, после чего принялась за создание новых песен. Скачать песни группы, которые стали знаковыми, можно на сайте mp3-tut.net. Эти композиции действительно стоят того, чтобы их прослушать.

В 1998 году Линн Стрейт погибает в автокатастрофе вместе с любимой собакой, которая запечатлена на обложке альбома Get Some. Коллектив не смог продолжать своё существование, так как Линн был его основой, и вскоре группа распадается, не закончив свою работу над второй пластинкой.

Спустя два года друзья Линна Стрейта, такие как Slipknot, Sevendust, Deftones, HED (P.E.), System Of A Down и множество других вместе с бывшими участниками Snot записали мрачный и тяжёлый альбом в память о фронтмене. Диск получил в США немалую популярность, и ряд песен имел успех на крупнейших радиостанциях мира.

В 2008 году коллектив попыталась вновь воссоединиться вместе, но пригласили нового вокалиста. Это вызвало бурю негодования и непонимания среди верных фанатов Snot. В связи с серьёзными изменениями стиля музыканты сменили название на Tons, но долго работать не смогли из-за внутренних разногласий и через какое-то время снова расформировались.