Американскими учеными названо новое растение в честь легендарного рок-музыканта Джими Хендрикса

Исследователи, которые представляют университет Сан-Диего (штат Калифорния), решили назвать открытый ими цветок в честь легендарного американского рок-музыканта Джими Хендрикса.







Несколько слов о самом цветке. Его высота составила меньше 30 сантиметров. У него красивые розовато-белые лепестки. Он открыт как растение на полуострове Калифорния, Мексика.





Растение принадлжеит к семейству толстянковых. Оно уже получило название "Дудлея Эндрикси" (Dudleya hendrixii) или "Живучка Хендрикса" (Hendrix’s liveforever). Специалисты в заданной области отнесли его к суккулентам (от лат. succulentus, "сочный"), поскольку оно способно достаточно долго обходиться без воды и произрастать практически в самой пустынной местности.





Цветок открыл студент университета. Он черпал вдохновение для своих научных открытий в именно творчестве Хендрикса, а именно его песня "Voodoo Child". В результате, он принял решение назвать свое открытие в честь любимого музыканта.





В отличие от музыки Хендрикса и памяти о нем, цветок сейчас находится под угрозой исчезновения.





Несколько слов о легендарном рок-музыканте Джими Хендрикс (1942-1970). Это всем известный американский гитарист-виртуоз, композитор и певец. Его еще при жизни принято было называть гением рок-музыки. Напомним, что семь лет тому назад, 2009 год, столь популярный американский журнал Time назвал его величайшим гитаристом всех времен.









Текст: Т. Сокот



