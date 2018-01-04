Из сектора Газа по Израилю выпущена ракета

Скорее всего она упала в районе Ашкелона.



Что касается ущерба или количества пострадавших в результате случившегося, об этом ничего неизвестно.

Обратим внимание на то, что на протяжении последних двух дней это был второй по счету обстрел израильской территории.



Текст: Т. Сокот



