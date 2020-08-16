Австралийский серфер спас жену, ударив акулу





Мужчина прыгнул со своей доски для серфинга на акулу, которая нападала на его жену, неоднократно ударяя кулаком животное, пока оно не отпустило.

Шантель Дойл, 35 лет, занималась серфингом на пляже Шелли в Порт-Маккуори, Новый Южный Уэльс, когда произошло нападение.

Ее муж бил акулу, пока она не ослабила хватку, а затем помог мисс Дойл спуститься на берег.

Она была доставлена в больницу с серьезными травмами правой ноги.

Эксперты полагали, что Дойл была растерзана молодой большой белой акулой длиной до 3 м (10 футов).

Исполнительный директор Surf Life Saving NSW Стивен Пирс похвалил мужа, которого СМИ назвали Марком Рэпли, за его столь быстрые действия.

«Этот парень перепрыгнул и спрыгнул со своей доски на акулу, ударил ее, чтобы заставить ее освободить ее, а затем помог ей вернуться на пляж», - сказал он. «Довольно полный, действительно героический».

Инспектор Эндрю Беверли из скорой помощи Нового Южного Уэльса сказал, что люди на пляже оказали первую помощь госпоже Дойл до прибытия медиков.

«Следует поблагодарить прохожих на месте происшествия, которые оказали помощь. Они проделали потрясающую работу», - сказал он.

Он добавил, что это третье серьезное нападение акул на этом участке побережья за последние месяцы.

Госпожа Дойл была доставлена в больницу Ньюкасла для операции, и ее состояние стабильное.

Текст: Т. Сокот



