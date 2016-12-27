Водолазы подняли со дна первый "черный ящик" с разбившегося Ту-154

Спасатели-аквалангисты, выполнив погружение в месте крушения самолета Минобороны, достали с морского дна один из трех бортовых самописцев разбившегося воздушного судна. Этот "черный ящик" ныряльщикам удалось извлечь из-под обломков кабины пилотов. Поднятое из воды вещественное доказательство — параметрический самописец — отправят в Москву для скорейшего проведения расшифровки его записей. Возможно, полученные данные помогут пролить свет на причины страшной трагедии, которая забрала жизни 92 человек.





Еще два таких ящика, которые были расположены в хвостовой части самолета, пока что обнаружены сотрудниками МЧС не были.



