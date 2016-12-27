Водолазы подняли со дна первый "черный ящик" с разбившегося Ту-154
27.12.2016 11:56 / Происшествия / Прочли: 166 человек
Спасатели достали на поверхность один из трех бортовых самописцев с потерпевшего крушение над Черным морем судна Минобороны РФ с 92 людьми на борту.
Спасатели-аквалангисты, выполнив погружение в месте крушения самолета Минобороны, достали с морского дна один из трех бортовых самописцев разбившегося воздушного судна. Этот "черный ящик" ныряльщикам удалось извлечь из-под обломков кабины пилотов. Поднятое из воды вещественное доказательство — параметрический самописец — отправят в Москву для скорейшего проведения расшифровки его записей. Возможно, полученные данные помогут пролить свет на причины страшной трагедии, которая забрала жизни 92 человек.
Еще два таких ящика, которые были расположены в хвостовой части самолета, пока что обнаружены сотрудниками МЧС не были.
Также в предполагаемом месте падения Ту-154 в море найдены целые тела еще троих погибших и множество фрагментов других тел. На данный момент приоритетной, по мнению специалистов, версией транспортной катастрофы является попадание постороннего предмета в турбину самолета. Напомним, ранее экспертами озвучивалась версия, что в двигатель могла попасть птица. Также прорабатываются такие второстепенные версии: техническая поломка, ошибка пилота, некачественное топливо,- из-за которого двигатели потеряли мощность и отказали.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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