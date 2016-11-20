В Свердловской области трое школьников отравились психотропами





Днем ранее, 18 ноября, в местное отделение полиции позвонили прохожие и уведомили блюстителей правопорядка, что в одном из дворов на сильном морозе находятся школьники с неадекватным поведением. Подростки направлялись в школу на уроки.





Как позднее рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, двое из них, юношу и девушку, с диагнозом "отравление психотропным веществом" были доставлены бригадой медиков "скорой" в больницу с улицы Куйбышева, еще одну школьницу госпитализировали на улице Кирова. В данное время врачи предоставляют им требуемую помощь и выводят из кризисного состояния. Самочувствие подростков оценивается, как удовлетворительное, угроза их жизни миновала.





Среднеуральские правоохранители тем временем выясняют обстоятельства отравления детей. По данным предварительного следствия, учащиеся могли выкурить по кругу сигарету с курительной смесью пока неустановленного содержимого. Конкрентные ответы должен дать анализ крови, результаты которого будут готовы в понедельник.





Как отметили в правоохранительных органах, все трое детей воспитываются в благополучных полных семьях. До этого ни сами дети, ни их родители в поле зрения органов внутренних дел не попадали, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли.





Текст: Е. Скобелева