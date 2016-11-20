В Свердловской области трое школьников отравились психотропами
20.11.2016 16:58 / Происшествия / Прочли: 114 человек
Ну Урале трое детей школьного возраста, две девочки и один мальчик, попали в больницу, отравившись психотропными вществами. Прохожие на улице заметили неадекватное поведение подростков и позвонили в полицию.
Главное управление МВД России по Свердловской области начало проверку по факту отравления трех школьников психотропными веществами. Произошел указанный инцидент в городе Среднеуральске. Троих тринадцатилетних местных подростков увезли в больницу с предварительным диагнозом "отравление психотропами".
Днем ранее, 18 ноября, в местное отделение полиции позвонили прохожие и уведомили блюстителей правопорядка, что в одном из дворов на сильном морозе находятся школьники с неадекватным поведением. Подростки направлялись в школу на уроки.
Как позднее рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, двое из них, юношу и девушку, с диагнозом "отравление психотропным веществом" были доставлены бригадой медиков "скорой" в больницу с улицы Куйбышева, еще одну школьницу госпитализировали на улице Кирова. В данное время врачи предоставляют им требуемую помощь и выводят из кризисного состояния. Самочувствие подростков оценивается, как удовлетворительное, угроза их жизни миновала.
Среднеуральские правоохранители тем временем выясняют обстоятельства отравления детей. По данным предварительного следствия, учащиеся могли выкурить по кругу сигарету с курительной смесью пока неустановленного содержимого. Конкрентные ответы должен дать анализ крови, результаты которого будут готовы в понедельник.
Как отметили в правоохранительных органах, все трое детей воспитываются в благополучных полных семьях. До этого ни сами дети, ни их родители в поле зрения органов внутренних дел не попадали, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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