Роспотребнадзор предупреждает граждан о начале эпидемии гриппа

В начале октября специалисты Роспотребнадзора рекомендовали работодателям измерять температуру сотрудников. Таким образом, можно было бы избежать повальной заболеваемости рабочих во время опасного сезона. "Грипп наносит, среди прочего, максимальный экономический урон. Также идет речь о возможном появлении новых штаммов ", - отметила Попова.

В начале осени министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прогнозировала, что пик заболеваемости гриппом будет в январе-феврале 2017 года. А рост уровня заболеваемости начнется в ноябре.

В Минздраве рассчитывают не допустить сложной эпидемии благодаря вакцинации. За счет снижения цены на отечественные вакцины сделать прививки смогут дополнительно до 8 миллионов человек, если сравнивать с прошлым годом. Всего, по словам Скворцовой, вакцинацией от гриппа удастся охватить примерно 48 миллионов граждан.

Текст: Е. Скобелева