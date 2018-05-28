Московские стражи порядка: неизвестными украдено 10 тонн листовой меди со склада

Украли эти рулоны со склада, который находится по адресу: Высоковольтный проезд, дом 13а в районе Отрадное, северо-восток российской столицы. Эта информация принадлежит представителям пресс-службы полицейского главка Министерства внутренних дел России по Москве.

Московские стражи порядка заняты проверкой на предмет кражи 10 тонн листовой меди в рулонах. Их вес был по 50 килограммов.

Последние новости

ЧП в США: в небе над Аляской между собой столкнулись два легкомоторных самолета Эрик Шунеманн, представитель противопожарной службы американского штата Аляска, проинформировал общественность... Эрик Шунеманн, представитель противопожарной службы американского штата Аляска, проинформировал общественность...

Эксперты: снижение запасов нефти в США намного сильнее нежели прогноз аналитиков Эксперты считают, что снижение коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах, если не учитывать стратегическ... Эксперты считают, что снижение коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах, если не учитывать стратегическ...

Российский центр по примирению враждующих сторон: в Сирии зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков Представители российского центра по примирению враждующих сторон проинформировали общественность о том, что на... Представители российского центра по примирению враждующих сторон проинформировали общественность о том, что на...

Магнитуда землетрясения в районе Командорских островов составила 5,0 балла Представители Камчатского филиала Геофизической службы РАН проинформировали общественность о подземных толчках... Представители Камчатского филиала Геофизической службы РАН проинформировали общественность о подземных толчках...

В Лондоне по подозрению в терроризме задержали гражданина Финляндии Сотрудники британских правоохранительных органов задержали гражданина Финляндии. Его, к сожалению, подозревают... Сотрудники британских правоохранительных органов задержали гражданина Финляндии. Его, к сожалению, подозревают...

В отставку ушел премьер-министр Грузии Квирикишвили Напомним, что Георгий Квирикишвили возглавлял правительство Грузии начиная с 30 декабря 2015 года. ... Напомним, что Георгий Квирикишвили возглавлял правительство Грузии начиная с 30 декабря 2015 года. ...

В Антарктике таят льды: показатель достиг рекордного уровня Обнародованы результаты нового исследования, которые принадлежат ученым из США и Великобритании. Они проинформ... Обнародованы результаты нового исследования, которые принадлежат ученым из США и Великобритании. Они проинформ...

Трагедия в Алтайском крае: погиб шахтер ЧП произошло на Корбалихинском руднике, Змеиногорский район Алтайского края. ... ЧП произошло на Корбалихинском руднике, Змеиногорский район Алтайского края. ...

Происшествие в небе на Аляске: между собой столкнулись два самолета В результате случившегося погиб один человек. ... В результате случившегося погиб один человек. ...

В Москве по причине Ураза-Байрам закрывали метро "Проспект Мира" В Москве закрывали на вход кольцевую станцию метро "Проспект Мира". ... В Москве закрывали на вход кольцевую станцию метро "Проспект Мира". ...





Поиск по сайту Поиск архива