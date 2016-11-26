Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Генерала Федеральной службы охраны Лопырева взяли под стражу на два месяца

Рейтинг: 0.0/5 (0 голосов)

Генерала Федеральной службы охраны Лопырева взяли под стражу на два месяца

26.11.2016 17:07 / Происшествия / Прочли: 123 человек

Решением суда генерал ФСО Геннадий Лопырев арестован на два месяца. На судебное заседание журналистов не пустили. Оно проходило в закрытом режиме. А после многочасового совещания судья огласил сотрудникам прессы лишь результативную часть.

Накануне российское общество всколыхнула новость: оперативники произвели задержание по обвинению в коррупции важной «шишки» – под стражу заключен генерал Федеральной службы охраны, имеющей дело с наивысшими чинами страны, Геннадия Лопырева. А обвиняют последнего в получении взяток. Арестовали Лопырева по результатам внутренней проверки в ФСО.

Удовлетворив ходатайство  следователя, Гарнизонный военный суд Москвы в субботу, 26 ноября, арестовал на два месяца – до 23 января – генерала Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Геннадия Лопырева, которого уличили во взяточничестве. Начавшееся еще вчера в восьмом часу вечера заседание 94-го Московского гарнизонного военного суда проходило в закрытом от прессы и слушателей режиме.

После стольких часов заседания судья Алексей Колесников огласил лишь  его резолютивную часть: «Избрать в отношении Лопырева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 23 января». Адвокаты. Защищающие обвиняемого. Уже заявили, что будут оспаривать такое решение суда, так как считают его «излишне суровым» с учетом личности их подзащитного. 

Ранее в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ уведомили, что Следкомом по материалам, собранным ФСО и Федеральной службой безопасности, возбуждено уголовное дело относительно начальника Службы охраны на Кавказе ФСО России генерала Геннадия Лопырева. «Чину» в погонах инкриминируют получение взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих предприятий за всяческое содействие им с его стороны при подписании и выполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Лопырев все обвинения в свой адрес отрицает. 

Данная статья Уголовного кодекса (ч. 6 ст. 290 УК РФ) предусматривает 15 лет тюремного заключения. 

Текст: Е. Скобелева

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
В аэропортах Москвы приблизительно 20 рейсов задержаны и 40 отменены В аэропортах Москвы приблизительно 20 рейсов задержаны и 40 отменены
26.11.2016 22:18 / Происшествия
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в столице сильный ...
В результате ДТП над Томском погиб один человек, еще четверо пострадали В результате ДТП над Томском погиб один человек, еще четверо пострадали
26.11.2016 21:20 / Происшествия
В ходе ДТП под Томском погиб один человек. Есть еще четверо пострадавших. ...
Режим КТО ввели на части территорий трех районов ДагестанаРежим КТО ввели на части территорий трех районов Дагестана
26.11.2016 21:04 / Происшествия
До сих пор продолжаются поиски боевиков. ...
Землетрясение, магнитуда которого 6,9, случилось в районе киргизско-китайской границыЗемлетрясение, магнитуда которого 6,9, случилось в районе киргизско-китайской границы
26.11.2016 20:54 / Происшествия
Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 408 км на юг от Бишкека....
В Мытищах повязали парня, плеснувшего в лицо девушке кислотойВ Мытищах повязали парня, плеснувшего в лицо девушке кислотой
26.11.2016 15:56 / Происшествия
Потерпевшая и подозреваемый в преступлении встречались какое-то время и недавно расстались по инициативе девуш...
Ушел из жизни вечный команданте Фидель КастроУшел из жизни вечный команданте Фидель Кастро
26.11.2016 12:51 / В мире
Скончался легендарный лидер Кубинской революции Фидель Кастро, бывший на протяжении свыше трех десятков лет не...
Авиация МЧС РФ тушит лесные пожары в Израиле Авиация МЧС РФ тушит лесные пожары в Израиле
26.11.2016 10:07 / Происшествия
В МЧС в стране сообщили, что основная задача экипажей самолетов - это защита населенных пунктов и памятников к...
Магнитуда землетрясения в Синьцзяне составила 6,7 Магнитуда землетрясения в Синьцзяне составила 6,7
26.11.2016 09:53 / Происшествия
Что касается очага землетрясения, он расположился на глубине в пределах 10 километров....
Преимущества оплаты штрафов ГИБДД онлайнПреимущества оплаты штрафов ГИБДД онлайн
25.11.2016 21:21 / Автомобили
К сожалению, избежать штрафов ГИБДД удается не каждому водителю, даже если он старается не нарушать правила до...
Несколько правил здорового образа жизниНесколько правил здорового образа жизни
25.11.2016 19:57 / Спорт
Сегодня люди все чаще задумываются о своем здоровье. Здоровый образ жизни помогает выполнению наших целей и по...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100