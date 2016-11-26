Генерала Федеральной службы охраны Лопырева взяли под стражу на два месяца

Накануне российское общество всколыхнула новость: оперативники произвели задержание по обвинению в коррупции важной «шишки» – под стражу заключен генерал Федеральной службы охраны, имеющей дело с наивысшими чинами страны, Геннадия Лопырева. А обвиняют последнего в получении взяток. Арестовали Лопырева по результатам внутренней проверки в ФСО.



Удовлетворив ходатайство следователя, Гарнизонный военный суд Москвы в субботу, 26 ноября, арестовал на два месяца – до 23 января – генерала Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Геннадия Лопырева, которого уличили во взяточничестве. Начавшееся еще вчера в восьмом часу вечера заседание 94-го Московского гарнизонного военного суда проходило в закрытом от прессы и слушателей режиме.

После стольких часов заседания судья Алексей Колесников огласил лишь его резолютивную часть: «Избрать в отношении Лопырева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 23 января». Адвокаты. Защищающие обвиняемого. Уже заявили, что будут оспаривать такое решение суда, так как считают его «излишне суровым» с учетом личности их подзащитного.

Ранее в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ уведомили, что Следкомом по материалам, собранным ФСО и Федеральной службой безопасности, возбуждено уголовное дело относительно начальника Службы охраны на Кавказе ФСО России генерала Геннадия Лопырева. «Чину» в погонах инкриминируют получение взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих предприятий за всяческое содействие им с его стороны при подписании и выполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Лопырев все обвинения в свой адрес отрицает.

Данная статья Уголовного кодекса (ч. 6 ст. 290 УК РФ) предусматривает 15 лет тюремного заключения.

Текст: Е. Скобелева